SP terá sol e temperatura deve chegar aos 31°C

SÃO PAULO - A terça-feira, 6, será de sol e temperaturas elevadas na capital paulista, com máximas que podem superar os 31ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia.

O tempo não muda muito nos próximos dias, que seguem com sol e calor em São Paulo. As temperaturas variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 31ºC. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar que podem atingir níveis críticos no período das tardes. As condições atmosféricas permanecem desfavoráveis para a dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.