SP terá sol e chuvas na tarde desta sexta

O sol predomina na capital paulista durante a sexta-feira, 19, que terá chuvas no período da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas ficam em torno dos 28ºC.

A atmosfera ainda está muito instável e, por conta da entrada da brisa marítima no período da tarde, os temporais retornam na Grande São Paulo e Capital. As chuvas devem ter intensidade forte, maior duração, o que eleva o risco para a formação de alagamentos.

O fim de semana promete ser de sol, com temperaturas que chegam aos 30ºC. Por conta do calor e da entrada da brisa marítima as chuvas devem ocorrer de forma isolada e de curta duração. Entretanto, o risco para a ocorrência de chuva forte permanece mesmo com a diminuição da instabilidade atmosférica.