SP terá sexta-feira de calor e pancadas de chuva à tarde

A sexta-feira, 11, será de muito calor, com a máxima chegando aos 29ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta da alta temperatura, a partir da tarde áreas de instabilidade se formam e provocam pancadas de chuva de curta duração na Grande São Paulo e capital.

Entre a noite e a próxima madrugada, segundo o CGE, as pancadas de chuva voltam a atingir a capital com maior volume, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sábado deve começar com chuva, mas o tempo abre pela manhã e durante a tarde a temperatura máxima chega aos 30ºC. Em função do calor e da chegada de uma nova frente fria no fim do dia, o tempo muda na capital.

O sistema frontal traz chuvas generalizadas e com maior volume entre a noite e a madrugada. A partir da tarde de domingo a chuva dá uma trégua, e a temperatura máxima não ultrapassa os 25ºC.