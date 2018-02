SP terá semana de mobilização contra a dengue

São Paulo, 23 - Começa na próxima segunda-feira, 26, no Estado de São Paulo, a Semana Estadual de Mobilização Contra a Dengue, com a participação de 25 mil agentes, para alertar a população sobre prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Foram programadas para todo o estado atividades especiais, entre arrastões, panfletagens, pedágios, distribuição de adesivos e imãs de geladeira, palestras, apresentações de teatro, exposições e passeatas, além de mutirões de limpeza, visitas casa a casa, remoção de criadouros e visitas de imóveis estratégicos e especiais, como cemitérios e ferros-velhos.

Balanço. Com base em boletim produzido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado (CVE), o número de casos de dengue no primeiro bimestre de 2012 foi 91,9% inferior ao registrado no mesmo período de 2011. Nos dois primeiros meses deste ano, os municípios paulistas informaram 966 casos autóctones (com transmissão dentro do estado). No mesmo período do ano passado houve 11.984 casos confirmados da doença.