SP terá rodízio ampliado na próxima terça-feira

SÃO PAULO - O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o rodízio voltará a ter o seu horário estendido na próxima terça-feira, 1, quando a Arena Corinthians, na zona leste da capital paulista, receberá um novo jogo da Copa do Mundo de futebol. A restrição irá vigorar entre 7h e 20h para veículos com placas de finais 3 e 4. Ele também falou que "acha possível" que a medida seja colocada em prática em dias de jogos da seleção brasileira disputados em outros pontos do País -- se o time vencer o jogo de sábado, 28, vai voltar a campo na próxima sexta-feira, 4, em Fortaleza.

"A cidade fluiu e andou muito bem ontem, houve 25% a menos de congestionamento. Como há essa excepcionalidade da Copa do Mundo e o fechamento da Radial Leste e as festas dos turistas e do pessoal que vem para São Paulo, nós vamos instituir de novo, na terça-feira, o rodízio o dia todo, das placas (de finais) 3 e 4", disse o dirigente, após evento promovido pelo Greenpeace em Pinheiros, na zona oeste.

De acordo com Tatto, parte das faixas exclusivas de ônibus à direita também voltará a funcionar durante a maior parte do dia, das 6h às 20h. Motoristas de outros veículos que invadirem esse espaço, que é exclusivo para o transporte coletivo, ficarão sujeito a receber multa.

Com a ampliação do funcionamento das faixas exclusivas, a Prefeitura tem o objetivo de estimular que as pessoas troquem os carros pelos ônibus para se locomover pela cidade.

Questionado sobre a possibilidade de a extensão do rodízio para a maior parte do dia se tornar definitiva, e não apenas durante a Copa do Mundo, Tatto disse que há apenas um estudo. "Tudo o que acontece na cidade de São Paulo e que mexe com a mobilidade, a CET estuda e faz simulações. Então, isso está sendo um excelente laboratório para a CET. A primeira constatação é que eles (técnicos da empresa) estão impressionados com o comportamento dos motoristas em relação a isso, porque estão atendendo, e melhorou a velocidade média na cidade. Diferente, inclusive, das simulações que a própria CET estava fazendo."

O secretário, no entanto, descartou a extensão do rodízio, que hoje vigora apenas nos horários de pico da manhã e da tarde, para o dia inteiro, de maneira permanente. "Não existe esse debate, não tem. A CET estuda todas as ideias que aparecem do ponto de vista da mobilidade. E fica na prateleira. Ou há estudos que vão se complementando. Isso passa por extensão do rodízio nas vias principais, ou essa ampliação do rodízio, ou você ampliar o número de placas do rodízio. Pedágio, lá traz eles já estudaram. Não existe decisão nenhuma por parte do prefeito, da Prefeitura, e nem a Secretaria de Transportes sugeriu para o prefeito a extensão do rodízio de forma permanente."