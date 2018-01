SP terá reforço de ônibus para atender candidatos do Enem

SÃO PAULO - Para facilitar o deslocamento de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a frota de 63 linhas de ônibus da capital paulista terá reforço neste fim de semana. Segundo a SPTrans, nas regiões em que as provas serão aplicadas haverá mais ônibus disponíveis aos candidatos.

O sistema municipal de transporte vai operar com 70% da frota total de um dia útil no final de semana, informa a Diretoria de Planejamento da SPTrans. As linhas que terão mais coletivos disponíveis estão distribuídas da seguinte forma: 18 na zona norte, 17 na zona leste, 15 na zona sul, 8 na zona oeste e 5 na sudeste.

A Avenida Paulista será fechada para carros apenas entre 13h e 17h, após o fechamento dos portões. Segundo a SPTrans, entre as 63 linhas de ônibus reforçadas por causa do Enem, 5 circulam pela Avenida.

Confira abaixo as linhas que terão frota reforçada no domingo:

Norte

938L-10 - T.T.V.N.CACHOEIRINHA - LAPA

8000-10 - TERMINAL LAPA - PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

8100-10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA

917H-10 - TERMINAL PIRITUBA - METRÔ VILA MARIANA *

139A-10 - VILA IORIO - LAPA

9009-10 - COHAB BRASILANDIA - T.T.V.N.CACHOEIRINHA

172K-10 JD. TREMEMBE - METRÔ TATUAPÉ

172R-10 - JAÇANÃ - METRÔ BELÉM

106A-10 - METRÔ SANTANA - ITAIM BIBI

107T-10 METRÔ TUCURUVI - TERMINAL PINHEIROS

118C-10 - JD. PERY ALTO - METRÔ SANTA CECÍLIA

148P-10 JARDIM PERY - TERM. BARRA FUNDA

175T-10 - METRÔ SANTANA - METRÔ JABAQUARA

1766-10 JD. CABUÇU - METRÔ SANTANA

178L-10 LAUZANE PAULISTA - HOSP. DAS CLINICAS *

2104-10 METRÔ SANTANA - TERM. PQ. D. PEDRO II

271F-10 - SHOP. CENTER NORTE - METRÔ BELÉM

1732-10 VILA SABRINA - METRÔ SANTA CECÍLIA

Leste

3301-10 - TERM. SÃO MIGUEL - TERM. PQ. D. PEDRO II

352A-10 - JD. HELENA - TERM. SAO MATEUS

4210-10 - TERM. CIDADE TIRADENTES - TERM. PQ. D. PEDRO II

4310-10 - E. T. ITAQUERA - TERM. PQ. D.PEDRO II

4314-10 - INÁCIO MONTEIRO - TERM. PQ. D. PEDRO II

372U-10 - VILA SANTA ISABEL - METRÔ TATUAPÉ

3763-10 - TERM. VILA CARRÃO - METRÔ TATUAPÉ

2002-10 - TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. BANDEIRA

2100-10 - TERM. VILA CARRÃO - PÇA. DA SÉ

3160-10 - TERM. VILA PRUDENTE - TERM. PQ. D. PEDRO II

4113-10 - GENTIL DE MOURA - PÇA. DA REPÚBLICA

408A-10 - MACHADO DE ASSIS - CARDOSO DE ALMEIDA

3539-10 - CIDADE TIRADENTES - METRÔ BRESSER

407E-10 - JD. SANTO ANDRÉ - METRÔ CARRÃO

407R-10 - TERM. VILA CARRÃO - METRÔ BELÉM

407N-10 - TERM. CIDADE TIRADENTES - METRÔ PENHA

372F-10 - UNIV. SÃO JUDAS TADEU - METRÔ BRESSER

Sudeste

475R-10 - JD. SAO SAVERIO - TERM. PQ. D.PEDRO II

478P-10 - SACOMA - POMPEIA *

5034-10 - VILA LIVIERO - TERM. SACOMA

5110-10 - TERM. SÃO MATEUS - TERM. MERCADO

4032-10 - VILA DAS MERCES - UNIP

Sul

5123-10 - JD. MIRIAM - HOSPITAL SAO PAULO

6030-10 - UNISA/CAMPUS 1 ATÉ V.SÃO JOSÉ - TERM. STO. AMARO

675G-10 - PQ RES. COCAIA - METRÔ JABAQUARA

6000-10 - TERM. PARELHEIROS - TERM. STO. AMARO

5290-10 - DIV. DIADEMA - PCA. JOAO MENDES

875A-10 - AEROPORTO - PERDIZES (VIA ARATÃS)

5111-10 - TERM. STO. AMARO - TERM. PQ.D. PEDRO II

6001-10 - TERM. CAPELINHA - TERM SANTO AMARO

737A-10 - TERM JD ÂNGELA - TERM STO AMARO

807A-10 TERMINAL CAMPO LIMPO - TERM. SANTO AMARO

809P-10 TERMINAL CAMPO LIMPO - TERM. PINHEIROS

669A-10 - TERM. STO. AMARO - TERM. PRINC. ISABEL

8605-10 TERMINAL CAMPO LIMPO - TERMINAL BANDEIRA

6500-10 - TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA

6291/10 - INOCOOP CAMPO LIMPO - TERM. BANDEIRA

Oeste

875H-10 TERMINAL LAPA - METRÔ VILA MARIANA*

702U-10 BUTANTA - USP - TERM. PQ. D. PEDRO II

874C-10 PQ. CONTINENTAL - METRÔ - TRIANON - MASP*

809J-10 JD. COLOMBO - TERMINAL PINHEIROS

6262-10 CEASA - TERM. BANDEIRA

778J-10 JD. ARPOADOR - METRÔ BARRA FUNDA

746V-10 JD. REBOUCAS - SANTO AMARO

8038-10 PQ. CONTINENTAL - LAPA