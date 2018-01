A manhã de quarta-feira, 12, começou com frio e céu nublado na capital paulista. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a nebulosidade deve se dissipar ainda pela manhã, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O predomínio do sol favorece a elevação das temperaturas e deixam a sensação à tarde agradável para os paulistanos. A máxima deve atingir os 22ºC.