SP terá peças e caça a ovos de chocolate

Quem ficar em São Paulo vai ter várias opções de lazer no feriado. Para as crianças, são organizados jogos, exposições e brincadeiras nos principais shoppings da capital paulista. Já os adultos têm um roteiro de espetáculos gratuitos e estreias especiais no cinemas.

"Sempre que saio com meus filhos em São Paulo, procuro escolher lugares que ofereçam distrações para eles", diz Luciana Araujo, de 38 anos, mãe de Clara, de 3 anos, e Gabriel, de 7 anos, que não viaja neste feriado. "Os shoppings estão com várias brincadeiras de Páscoa. E eles se divertem muito."

Gabriel já virou frequentador veterano da caça ao ovo promovida no Shopping Ibirapuera, na zona sul. Para chegar à caixa dos chocolates, ele passa por vários obstáculos - escorregador, piscina de bolinhas e túneis. A irmã mais nova vai no seu encalço. No fim do circuito, cada um ganha ovo de presente.

Para estimular a criatividade dos pequenos, o Shopping Cidade Jardim montou uma oficina. No segundo piso do prédio, até domingo, as crianças são orientadas por monitores a fazerem roupas para vestir coelhos de madeira - que depois podem ser levados para casa.

A maior diversão, porém, promete ser no Parque do Povo, na Vila Olímpia. Ali, monitores do Shopping Iguatemi JK organizam uma grande brincadeira, das 9 horas às 12 horas, no domingo. O objetivo é achar os ovos, escondidos numa área coberta. As crianças serão recebidas na porta por "coelhões".

Teatro. Até domingo está em cartaz a 8.ª edição do Visões Urbanas - Festival de Dança em Paisagens Urbanas, com espetáculos gratuitos nas ruas e museus de São Paulo. O evento reúne grupos e artistas da Bélgica, Itália, Estados Unidos, Cuba, Espanha, Portugal e Brasil. Hoje, por exemplo, haverá duas apresentações na Pinacoteca. Às 19 horas, a Cia Marrafa (Bélgica/Portugal) encena durante 20 minutos Transistor, uma peça que questiona o modo de vida nas metrópoles. Depois, às 19h30, é a vez do grupo nacional Cia de Artesãos, com Quadros em Uma Exposição, no qual a trupe tenta reproduzir quadros famosos. A programação completa está no site www.visoesurbanas.com.br.

Fique de olho também na progamação do Cinemark. Hoje, às 16h15, a rede transmite ao vivo o espetáculo de dança Alice no País das Maravilhas, do Royal Ballet de Londres.