SP terá mais 400 defensores públicos O governador Geraldo Alckmin sancionou ontem lei que criará 400 cargos de defensor público em quatro anos. A medida quase dobrará o tamanho da Defensoria Pública do Estado, que hoje tem 500 defensores para prestar assessoria jurídica à população carente. Os 100 primeiros cargos serão preenchidos até fevereiro de 2013, com candidatos aprovados neste ano. Alckmin também anunciou a cessão de espaço em um prédio na Rua Boa Vista, no centro, para atendimento da população a partir de meados de 2013.