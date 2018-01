SP terá esquema especial de transporte no Natal e réveillon

O paulistano que ficar em São Paulo neste fim de ano deve ficar atento, já que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) montou um esquema especial para o Natal e o réveillon. Os ônibus, metrô e trens terão horários alterados a partir desta terça-feira, 23. Metrô - o sistema terá reforço do quadro de pessoal nas áreas de atendimento direto ao público, como bilheterias e segurança e mais trens nos horários de maior movimento. A partir das 12 horas desta terça-feira, 23, as Linhas 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2 - Verde (Alto do Ipiranga - Vila Madalena), 3 - Vermelha (Corinthians / Itaquera - Palmeiras / Barra Funda) e 5 - Lilás (Largo Treze - Capão Redondo) terão reforço nas frotas para atender o aumento da demanda. No dia 29, para atender às pessoas que estiverem retornando à capital, o Metrô antecipará o início da operação comercial nas linhas 1 e 3, onde os trens rodarão a partir das 4 horas; e antecipará em 10 minutos a operação na Linha 2 que começará a partir das 4h30. A linha 5 entrará em operação no horário normal, a partir das 4h40. As estações de maior movimento do sistema de interligação de linhas como Sé e Paraíso, e de transferência com os trens da CPTM (Palmeiras/Barra Funda, Luz, Brás e Corinthians/Itaquera) contam com maior efetivo de funcionários na área operativa. CPTM - no dia 24, a circulação dos trens será realizada como um sábado, com maiores intervalos do que nos dias úteis por conta de queda na demanda. Já no dia 25, a circulação será como um domingo, com aumento no número de intervalo entre trens por conta de queda no número de usuários. Para atender os usuários que participarão das festas de revéillon na capital paulista, haverá esquema diferenciado durante a virada do ano. Nas linhas 7, 8, 10, 11 e 12, as estações ficarão abertas para embarque normal de usuários até as 2 horas dia 1º, com os trens circulando a cada 20 minutos. Após esse horário, só serão possíveis embarques através das integrações com o Metrô nas estações Luz, Brás e Barra Funda. A Linha 9-Esmeralda e as extensões das linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 11-Coral terão trens de prontidão para atender a possíveis demandas. A operação será ininterrupta, da meia-noite do dia 31 até as 4 horas do dia 1º. EMTU - as empresas concessionárias do transporte de ônibus intermunicipal, gerenciado e fiscalizado pela EMTU/SP, trabalharão com frota de dia útil no dia 24, véspera de Natal. No dia 25, haverá redução de metade dos ônibus em circulação e na sexta e sábado, as linhas de ônibus intermunicipais terão 60% da frota rodando, voltando a 50% no domingo, 28. No final do ano, o dia 31 de dezembro tem frota de sábado. Em 1º de janeiro, o número de ônibus será equivalente ao de domingo (50%). No dia 2, volta a frota de sábado, com 60% dos veículos rodando.