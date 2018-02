SP terá esquema especial de transporte e trânsito para GP de F1

SÃO PAULO - Para receber as cerca de 150 mil pessoas que devem comparecer ao Autódromo de Interlagos neste fim de semana, devido o GP Brasil de Fórmula 1, a Secretaria Municipal de Transportes preparou um esquema especial de transporte público, já que desse total, 80 mil pessoas devem utilizar trens e ônibus para chegar na zona sul de São Paulo no sábado e no domingo.

Veja também:

Itinerário de ônibus são alterados; confira mudanças

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blog do Trânsito - Confira a situação na cidade

Velocidade São Paulo - Cobertura do GP do Brasil

SP aumenta frota de ônibus no domingo para realização do Enem

Durante o final de semana do Grande Prêmio, o monitoramento do trânsito da cidade será feito a partir da Central de Operações construída junto ao Autódromo. Lá, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), montou 6 bases operacionais, central de informática e central de telecomunicações.

A SPTrans irá oferecer 350 ônibus fretados, que seguirão sem paradas ao Autódromo. Os expressos custarão R$ 15 (ida e volta) e R$ 10 (somente ida ou volta) e partem de seis miniterminais espalhados pela cidade:

- Shopping SP Market, zona sul;

- Metrô Jabaquara, zona sul;

- Metrô República, centro;

- Shopping Interlagos, zona sul;

- Aeroporto de Congonhas, zona sul;

- Praça da República, centro;

- Avenida Paulista (em frente à Estação Trianon/Masp do Metrô).

Os fretados sairão dos miniterminais entre as 6h e as 13h na ida, e na volta das 15h até as 17h30, no sábado e no domingo. Nos miniterminais, a SPTrans também irá oferecer transporte gratuito às pessoas com deficiência.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) também irão realizar operação especial. A estação Autódromo, da linha 9-Esmeralda, contará com grupos de tradutores bilíngue uniformizados que farão trabalho de orientação na própria estação e ao longo do trajeto.

Haverá também placas e avisos sonoros de orientação em inglês e distribuição de panfletos com o mapa do trajeto entre a estação e o portão de acesso ao autódromo. Os usuários do Metrô poderão fazer a conexão com a linha de trem 9 - Esmeralda, que terá trens extra no domingo, a partir das estações Luz, Brás, Barra Funda, Santo Amaro e Tamanduateí.

Para quem chega à cidade pelo aeroporto de Cumbica, o ônibus da linha Guarulhos - São Paulo terá seu itinerário alterado e o ponto final será deslocado do Itaim Bibi para o Autódromo. Mais informações pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Usuário, no telefone 0800 055 0121, ou pelo site da CPTM.

Trânsito. Para quem irá de carro, a CET deslocará uma equipe especial para operação e monitoramento do tráfego na região. Serão 1.310 técnicos e 384 viaturas trabalhando, além de 380 policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

Duas áreas nos arredores do Autódromo foram reservadas para estacionamento de veículos de passeio, com capacidade para cerca de 27 mil carros.

- Entre a Avenida Robert Kennedy e a Avenida Interlagos: acesso pela Ponte do Socorro e Avenida Robert Kennedy;

- Entre a Avenida Jair Ribeiro da Silva e a Avenida Interlagos: acesso pela Ponte Jurubatuba, Avenida Interlagos e Praça Batista Botelho.

Para maiores informações, confira o site da CET.