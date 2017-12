SP terá dia com sol, mas pancadas de chuvas à tarde

A sexta feira, 9, começou com céu nublado sobre a capital paulista, mas a previsão é de que a cobertura de nuvens diminua ao passar do dia fazendo com que o sol apareça e eleve as temperaturas até a casa dos 30ºC no período da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas no final da tarde e início da noite. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A partir desse fim de semana, são esperadas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. De acordo com o CGE, há a possibilidade de núcleos de chuvas mais intensas em alguns bairros da capital e cidades da Grande São Paulo. As temperaturas continuam na faixa dos 29ºC.