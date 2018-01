A manhã desta quinta feira, 4, começa com pouca nebulosidade na capital paulista, com uma umidade relativa do ar de 64%. Não existe previsão de chuva para hoje e a temperatura máxima deve chegar a 25ºC com céu aberto a maior parte do tempo. Nos próximos dias o tempo melhora e o sol volta a predominar com temperaturas variando entre 15ºC durante as madrugadas e 25ºC no período da tarde.