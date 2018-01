SP terá dia chuvoso nesta quinta

A Capital paulista amanheceu com chuva de intensidade leve a moderada em grande parte da cidade nesta quinta-feira, 11, o que deve permanecer ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Apesar das chuvas constantes, o CGE não registrava pontos de alagamentos nesta manhã. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A temperatura no aeroporto de Congonhas na zona sul da capital Paulista era de 20ºC com 88,3% de umidade relativa do ar por volta das 7 horas. A expectativa é de que a chuva continue no dia de hoje mas agora de forma mais generalizada e com menor intensidade. A máxima deve atingir a marca de 24ºC. A propagação de uma frente fria pelo oceano muda as condições do tempo no final dessa semana, mantendo as chuvas mas agora de forma mais generalizada, porém com períodos de melhoria. O calor diminui, mas fica a sensação de tempo abafado, com temperaturas variando entre 20ºC e 26ºC com céu nublado em grande parte do tempo.