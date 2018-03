SP terá ciclofaixa entre parques do Povo e Villa-Lobos

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo terá mais 20 quilômetros de Ciclofaixa de Lazer, projeto que funciona aos domingos das 7h às 14h. Neste domingo, 23, a Prefeitura irá inaugurar o trecho que liga o Parque do Povo, no Itaim, ao Parque Villa-Lobos, somando 10 km de percurso em cada sentido.

O novo trecho parte do Parque do Povo, passando pela avenida Cidade Jardim, Ponte Cidade Jardim, avenidas dos Tajurás e Lineu de Paula Machado, passagem subterrânea Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Avenida Valdemar Ferreira, Praça Vicente Rodrigues, Avenida Afrânio Peixoto, Rua Alvarenga, Ponte Cidade Universitária, Avenida Prof. Manuel José Chaves, Praça Panamericana e Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, chegando ao Parque Villa-Lobos.

A Ciclofaixa de Lazer existe desde agosto de 2009. O trecho original começa no Parque das Bicicletas e segue pelas avenidas Indianópolis e República do Líbano até o Parque do Ibirapuera. De lá, é possível acessar às avenidas Hélio Pellegrino, Brigadeiro Faria Lima, Juscelino Kubitschek e Henrique Chamma, chegando ao Parque do Povo.

Por conta da ciclofaixa, haverá diversas alterações no trânsito nas vias que fazem parte do trajeto, inclusive com a mudança de itinerários de ônibus que trafegam pela região. Mais informações podem ser obtidas no site ciclofaixa.com.br.