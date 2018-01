SP terá chuvas isoladas e frente fria chega no fim de semana

Esta quinta-feira, 26, começou como mais um dia típico de outono, com sol, variação de nuvens e com temperaturas amenas no início do dia e em elevação no decorrer do período.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

Nesta quinta, as máximas chegam aos 26ºC no meio da tarde. No fim do dia a nebulosidade aumenta, mas as chuvas ocorrem de forma isolada na capital paulista.

O tempo começa a mudar apenas no final da semana, quando a propagação de uma frente fria pelo oceano causa aumento de nebulosidade e chuvas mais significativas.