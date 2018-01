SP terá chuvas à tarde

A manhã desta quinta-feira, 18, começou com céu encoberto e temperatura de 18ºC na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da Capital paulista. Na região do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, o céu está nublado com névoa úmida e chuviscos. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol deve aparecer entre nuvens durante a manhã, elevando as temperaturas, que podem chegar aos 26º C à tarde. Haverá pancadas de chuva entre o meio da tarde e início da noite, segundo o CGE, que poderão ser fortes em alguns pontos.