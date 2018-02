SP terá chuva durante toda a terça-feira

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo terá chuva durante toda a terça-feira, 16, por conta da propagação de uma frente fria pelo oceano, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No decorrer do dia o tempo segue nublado e chuvoso, o que impede que as temperaturas subam muito com máximas que não devem superar os 23ºC. Ainda há condição para chuvas moderadas, especialmente para o período da tarde. A continuidade das chuvas aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Amanhã, o tempo melhora e até ocorrem períodos de sol entre muitas nuvens, entretanto, ainda há previsão de chuvas isoladas principalmente durante a madrugada e no final da tarde.

As temperaturas devem variar entre mínimas de 17ºC e máximas que podem chegar aos 26ºC. No restante da semana o sol retorna com temperaturas em elevação.