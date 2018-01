SP terá céu nublado e sol pode aparecer à tarde

A manhã desta sexta-feira, 12, começou com céu encoberto e névoa úmida na capital paulista. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo permanece assim até a tarde, quando o sol pode aparecer. A frente fria se propaga em direção aos Estados de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, mas deixa ainda muita nebulosidade sobre São Paulo. Portanto, há condição para pancadas isoladas de chuva fraca. Os ventos sopram do quadrante Sul e mantém as temperaturas amenas, em torno dos 24ºC. Durante o fim de semana, haverá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens e a máxima chega aos 24ºC no sábado. No domingo, o sol vai se alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada e a temperatura diminui um pouco, chegando Aso 22ºC, segundo o CGE.