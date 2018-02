SP terá céu aberto e tempo quente nesta terça

SÃO PAULO - A terça-feira, 13, começou com céu aberto e temperaturas em rápida elevação na capital paulista. O dia será típico de verão, com temperaturas elevadas que chegam aos 30°C e entrada de brisa à tarde trazendo umidade do mar em direção ao continente, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As nuvens se formam rapidamente dando origem aos temporais localizados que vem ocorrendo nos últimos dias. As chuvas devem ser fortes com potencial para a formação de alagamentos, rajadas de vento e queda de granizo.

Pelo menos até a próxima quinta-feira não são previstas mudanças significativas e o calor continua com máximas de 30ºC no período da tarde. As chuvas acontecem por causa do calor e da umidade, que associados provocam pancadas de chuvas típicas de verão durante as tardes. O risco para formação de alagamentos, rajadas de vento e queda de granizo continuam.