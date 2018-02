SP terá central de informação em Congonhas

A Prefeitura pretende criar uma nova Central de Informações Turísticas no Aeroporto de Congonhas. A instalação do posto de atendimento dependia da liberação do espaço, que já foi feita.

"Queremos que passe a funcionar entre março e abril", afirma a diretora de Turismo da SPTuris, Luciane Leite.

Hoje, já há duas unidades no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, uma no Terminal Rodoviário do Tietê, outras no Mercado Municipal, no Parque Mário Covas, na Galeria Olido e no Anhembi.

No ano passado, 49,9 mil pessoas procuraram as centrais. Prevendo o aumento da procura por informações em 2014, a ideia é expandir a rede de apoio aos turistas na cidade.

Além de Congonhas, outros pontos turísticos importantes de São Paulo não contam com centrais. É o caso da região da Praça da Sé.

No ano passado, o Estado constatou que algumas das centrais não cumprem com a obrigação, funcionando de maneira intermitente. As centrais abrem fora do horário e fecham diversas vezes ao longo do dia. De acordo com a SPTuris, está em estudo a ampliação do horário de funcionamento dos locais.

Guia. Para melhorar a vida dos turistas, a SPTuris passou a distribuir no ano passado um guia e nove roteiros gratuitamente.

O principal lançamento foi o guia São Paulo Ponto a Ponto. Impressa em português, inglês e espanhol, a publicação visa a facilitar o deslocamento na cidade. Já os roteiros são sobre arquitetura do centro histórico, cultura afro, Independência do Brasil, mirantes, futebol, arte urbana, cidade criativa, café e história e São Paulo ecorrural. / A.R.