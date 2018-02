SP terá calor e chuva à tarde nesta quinta

São Paulo, 15 - A chegada de uma frente fria associada às altas temperaturas provocam pancadas de chuva no período da tarde desta quinta-feira, 15, na capital paulista, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima chega aos 30ºC, enquanto que o menor índice umidade relativa do ar deve oscilar em torno dos 45%.

Nesta sexta-feira, 16, deve chover no período da tarde, porém com menor intensidade. A temperatura será menor do que nos outros dias; a máxima prevista fica em torno dos 26ºC.

O final de semana será sem chuva e com termômetro variando entre 8ºC e 25ºC, segundo o CGE.