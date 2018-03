SP terá agência regional de desenvolvimento A Prefeitura de São Paulo firmou na sexta-feira um convênio com a Caixa e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para a criação da Agência São Paulo de Desenvolvimento. A proposta é de que cada subprefeitura receba uma praça de atendimento com postos de instituições bancárias e de ensino que vão assessorar microempreendedores, cooperativados e trabalhadores que tenham faturamento anual de até R$ 120 mil. No mesmo local será oferecido apoio jurídico, contábil e financeiro.