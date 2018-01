SP terá 2 vezes mais blocos do que o Rio neste fim de semana

A folia nas ruas, definitivamente, não terminou na Quarta-Feira de Cinzas. O pós-carnaval na cidade de São Paulo neste fim de semana terá 78 blocos - mais do que o dobro da programação oficial do Rio (36). A expectativa da Prefeitura é de público maior do que no feriado. Segundo dados preliminares, mais de 2 milhões de foliões circularam na capital paulista durante o carnaval.

Em São Paulo, serão mais de 26 horas de programação, com atrações do Rio de Janeiro e da Bahia. Ao menos 47 blocos desfilam neste sábado, 4, entre eles alguns maiores como Meu Santo é Pop e a tradicional Orquestra Voadora, do Rio. No domingo, estão programados 31 blocos, como o Beleza Rara, Vou de Táxi e Pipoca da Rainha, com a cantora de axé Daniela Mercury.

Quem já curtiu o pré e o carnaval em São Paulo promete ir aos blocos mais uma vez. É o caso do empresário Matheus Oliveira, de 34 anos, que viaja neste fim de semana, mas quer curtir ao menos o fim do domingo na folia paulistana.

Para ele, a cidade entrou de vez no mapa do carnaval brasileiro. “Tinha a impressão de que São Paulo ignorava essa comemoração. Para mim, era praticamente inexistente até uns quatro anos atrás. Mas este ano ganhou uma força incrível, espero que continue assim.”

A securitária Lígia Hansen Prado, de 27 anos, também já se prepara para o terceiro final de semana de foliona. Ela foi nos blocos de pré-carnaval, participou da festa de rua nos quatro dias do feriado e se programa para curtir os desfiles neste sábado ou domingo. “Com certeza, quero aproveitar essa última oportunidade. Estou descansando desde quarta, então tenho energia para mais um pouco de carnaval”, contou.

Ela costumava passar o carnaval no Rio, mas decidiu ficar em São Paulo neste ano para economizar e pela comodidade de ficar em casa. “Não tive arrependimento. Foi tão bom quanto no Rio. Só faltou o mar. Em relação aos blocos, acho que foi até melhor por conta da estrutura. Estava fácil de chegar aos blocos de transporte público e transitar entre eles a pé.”

Ainda no pré-carnaval, foliões reclamaram de problemas de mobilidade, principalmente na zona oeste, onde se concentraram muitos blocos. Nos dias seguintes, segundo a Prefeitura, houve reforço no número de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A ViaQuatro, concessionária responsável pela Linha 4 - Amarela do metrô, volta a adotar operação especial de carnaval neste fim de semana. Segundo a empresa, o embarque o desembarque serão feitos por acessos diferentes nos períodos em que o fluxo de passageiros for mais intenso. Caso o movimento chegue próximo ao limite da capacidade da estação, serão formados bolsões na parte de fora para organizar o acesso.

Na Estação Faria Lima, a entrada será pelo lado ímpar da avenida, na esquina com a rua Teodoro Sampaio. Na Fradique Coutinho, o embarque será feito pelo lado ímpar da estação da Rua dos Pinheiros. No lado externo, também haverá um bolsão formado por grades.

Rio. A agenda da Prefeitura do Rio prevê 36 blocos neste fim de semana, mas outros cortejos não oficiais também são esperados. Na programação deste sábado, está um dos campeões de público: o Bloco das Poderosas, de Anitta, que deve arrastar cerca de 200 mil foliões. Ela promete uma festa eclética, com axé, forró, funk e sertanejo.

No domingo, 5, o Monobloco promete reunir 400 mil pessoas pelo centro. Na bateria o grupo mistura aos tradicionais instrumentos de escola de samba - como cavaco, tamborim e agogô - um baixo e uma guitarra.

Os blocos da Barra da Tijuca, na zona oeste, foram cancelados a pedido do órgão de supervisão do bairro, motivado pelo excesso de queixas e problemas ocorridos em desfiles durante o carnaval, que tiveram público bem maior do que o estimado.