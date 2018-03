SP tem trânsito dentro da média no Dia Mundial sem Carro

SÃO PAULO - No Dia Mundial Sem Carro, os paulistanos enfrentavam 90 quilômetros de congestionamento por volta das 18 horas desta quarta-feira, 22. O índice representa 10,2% dos 868 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego e está dentro da média para o horário.

Na quarta-feira passada, no mesmo período, eram registrados 112 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Às 18 horas desta quarta, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, onde a morosidade era de 7,5 quilômetros, entre as pontes Tatuapé e Casa.

No Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, havia congestionamento de 5,7 quilômetros, desde a Praça da Bandeira até a Rua Ipê. Já na via expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, a lentidão era de 4,2 quilômetros, entre as ruas Verbo Divino e Tucumã.