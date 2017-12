SP tem trânsito de horário de pico às 15h

SÃO PAULO - Duas horas antes da partida da seleção brasileira, a cidade de São Paulo registrou um congestionamento de horário de pico na tarde desta sexta-feira, 4. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 15h eram 152 km de lentidão na capital. Ainda segundo o órgão, as marginais Tietê e Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes eram as vias com mais trânsito. Logo após o recorde do dia, o congestionamento começou a diminuir. Às 16h, eram 68 km de lentidão e a tendência apontava queda.

Para evitar os congestionamentos, a Prefeitura adotou algumas medidas. Hoje, o rodízio para carros com placas final 9 e 0 foi estendido assim como em outros dias com partidas da seleção e jogos na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste. As faixas exclusivas de ônibus também estão funcionando nos horários em que os automóveis costumam ser liberados.