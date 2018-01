Com chuva e volta do feriado, trânsito fica acima da média em SP

SÃO PAULO - O motorista que circula pelas ruas da capital paulista enfrenta problemas no trânsito, com lentidão acima da média para o horário e pontos de alagamento. Os transtornos são provocados pela volta do feriado e pelas chuvas que atingem São Paulo na manhã desta terça-feira, 8.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30, a capital registrava 121,5 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela empresa municipal. Nesse horário, a média de lentidão fica entre 78 a 107 quilômetros.

O maior congestionamento da capital é na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Ao todo, são 6,9 km de lentidão, a partir da Ponte da Freguesia do Ó. Já na expressa da Marginal do Pinheiros, o trânsito soma 5,6 km de filas, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária, no sentido Interlagos.

O índice ainda está abaixo do recorde do ano, registrado no dia 15 de junho. Na ocasião, a capital somou 181 quilômetros de congestionamento às 9h30.

O motorista que volta do feriado prolongado também precisa pisar no freio na chegada a cidade. Na Rodovia Anhanguera, há 18 km de lentidão, com congestionamentos em Campinas, Jundiaí e São Paulo. Já na Bandeirantes, são 15 km, em Jundiaí e São Paulo, enquanto a Presidente Dutra registra 11 km na pista lateral, entre Guarulhos e a capital. Também há congestionamento na Anchieta (17 km), Imigrantes (10 km), Fernão Dias (9 km) e Ayrton Senna (6 km).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital tem três pontos intransitáveis de alagamento. Dois deles são na Avenida Vital Brasil, na zona oeste, próxima à Rua Camargo e outro, à Praça Jorge de Lima, no sentido centro, e o terceiro na Avenida Atlântica, na zona sul, perto da Rua Nicolau Magnoli, também no sentido centro.