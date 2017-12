SP tem trânsito 56% menor na manhã desta sexta-feira

Motoristas que esperavam enfrentar os habituais congestionamentos de São Paulo estão encontrando uma surpresa na manhã desta sexta-feira. O índice de lentidão está 39% menor que a média mais baixa para o horário. Considerando a média superior, a diferença é ainda maior: a capital paulista está com o trânsito 56% menor que o esperado.

Os valores são referentes à média das 9h de sexta-feira, quando a lentidão nas vias monitoradas pela Companhia Estadual de Trânsito (CET) costuma variar entre 79 e 111 km. Hoje, esse índice foi de 48 km. A CET afirma que não existe uma razão específica para o trânsito reduzido.

Segundo a assessoria do órgão, a lentidão nas manhãs de sexta-feira, normalmente, já é mais baixa que nos outros dias da semana, mas índices tão abaixo da média não são comuns. No entanto, a CET não tem registros dos menores índices de tráfego lento na cidade, apenas dos mais altos, por isso não se pode afirmar que hoje é o dia "menos engarrafado" do ano.