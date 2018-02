SP tem tarde mais quente desde abril

SÃO PAULO - A tarde desta segunda-feira, 11, foi a mais quente do inverno e dos últimos 78 dias, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os termômetros nas estações de Ribeirão dos Meninos, no Sacomã, na região Sudeste, chegaram a 29,6ºC; em Pirituba/Jaraguá, na Zona Norte, a 29,5ºC; e em M'Boi Mirim e Cidade Ademar, na Zona Sul, a 29,1ºC.

Antes desta segunda-feira, a temperatura mais alta havia sido registrada em 23 de abril, quando algumas estações do CGE superaram os 30ºC. Naquele dia, a medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a máxima de 29,8ºC. Na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte, a máxima foi de 27,5ºC. Durante toda a tarde a umidade relativa do ar esteve baixa.

O tempo continua bastante estável com frio durante as madrugadas e no início das manhãs, de acordo com previsão do CGE. Na terça-feira, 12, o sol aparece no decorrer do dia e a temperatura entra em ligeira elevação novamente.

Durante as tardes, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, o que contribui para a alta concentração dos poluentes na região metropolitana, alerta o CGE. Não há expectativa de chuva e as temperaturas devem oscilar entre 12ºC e 27ºC.