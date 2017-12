SP tem tarde mais fria do ano e entra em estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira, 13, a tarde mais fria de 2015, com temperatura máxima de 18,4°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era do dia 30 de abril, quando os termômetros não passaram dos 18,7°C. A medição é feita no Mirante de Santana, na zona norte.

No início da noite, a sensação de frio aumentou ainda mais, o que fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, decretar estado de atenção para baixas temperaturas. Às 18h30, as estações meteorológicas do CGE marcavam média de 16°C na cidade. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrava 15°C no horário, mas com sensação térmica de 10°C. Abaixo dos 13°C, a Defesa Civil recomenda decretar estado de atenção. A mínima apurada pelo Inmet nesta quinta-feira foi 14,7°C, mesmo índice do dia 30 de abril. A noite desta terça-feira terá mais queda de temperatura e chuviscos em pontos isolados. Previsão.O ar seco começa a ganhar força, embora a previsão para o amanhecer seja de névoa úmida nesta quinta-feira. Aos poucos, sol volta a brilhar, o que deve espantar a sensação de frio. Não há previsão de chuva. Mínima de 13°C e máxima de 22°C.