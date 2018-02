SP tem tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou na tarde desta terça-feira, 26, a temperatura máxima mais baixa do ano.

Às 15h, os termômetros do Mirante de Santana marcaram 20,7ºC. Até então, a máxima mais baixa registrada havia sido de 20,9ºC no dia 3 de março.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa é de que as temperaturas continuem baixas até o final da semana. Nos próximos dias, as máximas devem oscilar entre 23ºC e 24ºC na capital paulista, segundo previsão do Inmet. As mínimas podem chegar aos 13ºC.