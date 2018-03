SP tem sete regiões em alerta para deslizamento por causa da chuva

SÃO PAULO - Ao menos sete regiões estão em estado de alerta para o risco de deslizamentos de terra em São Paulo nesta terça-feira, 11. Outros 18 bairros estão em situação de atenção para o mesmo perigo por causa do forte temporal que caiu na capital e Grande São Paulo entre a noite de ontem e essa madrugada.

Segundo a Defesa Civil, a situação de maior perigo eram nos bairros de Butantã, Campo Limpo, M'Boi Mirim, São Mateus, Jaçanã, Freguesia do Ó e Pirituba. De acordo com o Plano Preventivo da entidade, estão em situação de atenção as regiões de Casa Verde, Perus, Santana, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, São Miguel Paulista, Penha, Cidade Tiradentes, Aricanduva/Formosa, Ermelino Matarazzo, Vila Prudente, Ipiranga, Lapa,Capela do Socorro, Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar.

A medida é preventiva já que o acumulado de chuvas pode causar deslizamentos. Informação com base na previsão meteorológica do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.