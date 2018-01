SP tem segunda tarde mais fria do ano; previsão é de tempo nublado na terça

A capital paulista registrou nesta segunda-feira, 21, a segunda tarde mais fria do ano, com temperatura de 12,8ºC às 15 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inemt). A marca para o horário só é maior do que a registrada no dia 18 de julho, quando os termômetros marcaram 10,2ºC.

Segundo o Inmet, o frio é causado pela evolução de um "extenso sistema frontal", que cria áreas de instabilidade. O fenômeno também é responsável pelas chuvas intensas e as rajadas de vento registradas entre domingo e segunda no Estado.

No domingo, de acordo com o Inmet, foram registradas rajadas de vento de até 84 km/h em Marília, no interior de São Paulo, por volta das 9h30. A maior chuva em 24 horas ocorreu na cidade de Dracena, com 70,2 mm entre as 10h e 16h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na capital paulista, a chuva foi mais distribuída ao longo do dia. No total, foram 27,8mm entre o meio-dia de domingo e as 9 horas da manhã desta segunda. O volume é o maior em 24 horas desde o dia 6 de junho, quando foram registrados 58,8 mm.

Previsão. Para esta terça-feira, 22, a previsão é de ligeira elevação nas temperaturas na capital paulista na parte da tarde, após amanhecer frio, segundo o Inmet. A mínima prevista é de 11ºC e máxima, de 18ºC. Para quarta-feira, a previsão é de que a máxima chegue a 23ºC e o céu fique parcialmente nublado.