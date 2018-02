SP tem segunda tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A capital paulista registrou nesta quarta-feira, 27, a segunda tarde mais fria do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros no Mirante de Santana, na zona norte da capital, marcavam 20,8ºC às 15h.

A tarde mais fria de 2011 foi registrada ontem, terça-feira, com 20,7ºC.

De acordo com os meteorologistas do Inmet, as temperaturas seguem baixas até o final da semana. Na tarde de sábado o tempo pode voltar a esquentar, mas já no domingo outra frente fria chega a São Paulo.