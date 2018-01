SP tem segunda madrugada mais quente do ano, diz Inmet

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 16, a segunda madrugada mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 23,3º C, a mesma registrada no dia 11 de janeiro.

O Inmet destacou que apesar do calor, a previsão para a tarde de hoje é de chuva em áreas isoladas. Hoje os termômetros podem alcançar 33º C. Mínima prevista de 22ºC.

Na quarta-feira de Cinzas, 17, o tempo muda e a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em algumas regiões da cidade. Máxima de 29ºC e mínima de 20ºC.