SP tem queda de 14°C em apenas 24 h A mudança brusca de temperatura no meio da manhã de ontem pegou muita gente de surpresa na capital paulista. Nas ruas, roupas leves da estação passada se misturavam a casacos e botas. Em 24 horas - entre 15h de terça-feira e 15h de ontem -, a queda registrada na estação meteorológica Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 14°C. E a previsão é de que até amanhã o clima tenha a cara do outono, com máximas entre 19°C e 22°C, segundo a Climatempo. O tempo volta a esquentar, ao menos durante o dia, no sábado.