SP tem novo recorde de temperatura

SÃO PAULO - A capital paulista registrou mais um dia de alta temperatura, a maior do ano e a mais alta desde 4 de março de 2010, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Medição feita no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 28, registrou a marca de 33,1ºC.

De acordo com o Inmet, o recorde de temperatura para o mês de janeiro foi registrado em 20 de janeiro de 1999, com a marca de 37ºC. Na tarde de ontem, a capital paulista já havia registrado recorde para 2011, com 32,5ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a madrugada de hoje também foi quente e abafada. Na maioria dos bairros paulistanos a temperatura oscilou em torno dos 23,ºC. Amanhã, não há mudança significativa nas condições atmosféricas. Sol, calor e pancadas de chuva forte no fim da tarde, que se prolongam para o período da noite.

No domingo, a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo associada ao calor aumenta o risco para a ocorrência de temporais generalizados na Capital e região metropolitana. Mesmo com a passagem do sistema frontal, a sensação ainda será de calor. Os termômetros oscilam entre mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.