SP tem novo recorde de frio; temperatura deve cair mais

A cidade de São Paulo registrou novo recorde mínimo de temperatura em 2013 na manhã desta terça-feira, 7, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Por volta das 6h30, os termômetros na estação climatológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, marcaram 11,1 graus, o patamar mais baixo do ano.

Na segunda-feira, 6, o órgão havia registrado mínima de 12,2 graus, a mais baixa até então neste ano.

Para a tarde de terça-feira, a previsão é de temperaturas amenas, com máxima de 23 graus. Mas, na quarta-feira, 8, o frio deve aumentar na capital, "com baixa sensação térmica" ao longo todo o dia, informou o Inmet. Neste dia, devido ao frio de origem polar, provavelmente haverá "novo registro de menor temperatura do ano".