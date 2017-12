Cidade de São Paulo tem manhã com temperatura de 7º C

SÃO PAULO - A capital paulista registrou 7ºC no início da manhã desta quarta-feira, 14. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a previsão para o dia é de sol com algumas nuvens, sem chuva.

Ao longo do dia, a temperatura deve subir - a máxima prevista é de 22º C. Na quinta-feira, 16, há possibilidade de a temperatura aumentar - mínima de 10º c e máxima de 23º C, com sol e nuvens.

Na segunda-feira, 13, a capital registrou a menor temperatura dos últimos 22 anos. De acordo com a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte, os termômetros marcaram, em média, 3,5ºC. A menor mínima deste ano, anterior à desta segunda, havia sido no último dia 10, com 5,5°C.

A temperatura deste início de semana foi a menor desde 10 de julho de 1994, quando a mínima ficou em 0,8ºC. O recorde absoluto de temperatura mínima (de toda a série, iniciada em 1943), de acordo com o Inmet, para a capital é de -2,1°C, em 2 de agosto 1955.

Moradores de rua. Com esta situação, São Paulo já registrou ao menos cinco moradores de rua mortos em consequência das baixas temperaturas. Reportagem do Estado desta terça mostrou que colchões e papelões desta população são retirados por guardas civis metropolitanos.