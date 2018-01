SP tem madrugada fria e tempo deve esquentar a partir de terça-feira

SÃO PAULO - A capital paulista passou por mais uma madrugada de frio mas o tempo deve voltar a esquentar a partir desta terça-feira, 15. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, as estações meteorológicas chegaram a marcar 12ºC nas primeiras horas desta segunda-feira, 14, e a manhã também começou com temperaturas baixas, de 13ºC.

Apesar de São Paulo ter amanhecido com o céu encoberto e formação de névoa úmida, não há previsão de chuvas significativas ao longo do dia - são previstos apenas chuviscos na parte da manhã. À tarde, o sol, que aparece entre nuvens, deve favorecer o aumento da temperatura, que deve chegar ata 24ºC nas horas mais quentes do dia.

A madrugada desta segunda igualou a do domingo como a segunda mais fria da capital neste ano. O recorde do ano aconteceu no dia 27 de junho, quando os termômetros da cidade marcaram 10,6ºC durante a madrugada.

Próximos dias. O CGE afirma que a massa de ar fria deve perder força a partir da terça, que terá predomínio do sol e temperatura máxima prevista de 26ºC. Também há previsão de chuva para o período entre a tarde e a noite, mas precipitações devem durar pouco e têm baixo potencial de alagamento.

No decorrer da semana, o ar seco deve ganhar força. Segundo o CGE, a previsão é que os termômetros cheguem a registrar temperaturas acima dos 30ºC durante as tardes e madrugadas mais quentes.