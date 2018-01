SP tem mais um fim de semana de folia na rua

SÃO PAULO - A folia de carnaval não acabou em São Paulo. Neste fim de semana, 60 blocos devem tomar as ruas da cidade, encerrando a temporada momesca deste ano. Pelas ruas de Pinheiros, na zona oeste, o Primavera, Te Amo sai às ruas neste sábado, 13, a partir de meio-dia. No repertório, clássicos dos anos 1980 e 1990.

Com banda de percussão e sopros, o Cordão do Jamelão desfila pela região da Bela Vista na tarde deste sábado, a partir das 14 horas. A promessa é animar a folia ao som de marchinhas carnavalescas tradicionais.

No domingo, mais ziriguidum. A partir das 10 horas, o Bloco Vou de Táxi promove a festa na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, com homenagem a hits de Xuxa e Angélica. O Bloco Se Joga!, com forte apelo entre o público LGBT, percorre as ruas da Vila Madalena - com participação do bloco carioca Toco-Xona. O cortejo sai ao meio-dia. O músico Tim Maia é o homenageado do Bloco do Síndico, que começa às 15 horas, na Praça Edgard Hermelindo Leite, na Vila Olímpia.

Para crianças. Também não faltam opções para a folia da criançada. Neste sábado, a partir das 9 horas, a Banda do Bloquinho comanda a festa na Praça Rosa Alves da Silva, na Aclimação - com direito a atividades recreativas promovidas pela Oficina Toka. No mesmo local, o Instituto Alana organiza uma feira de troca de brinquedos.

Às 15 horas, tem matinê na Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim (R$ 25 a R$ 50). A Banda Arlequim vai se apresentar e estão programados desfile de fantasias e brincadeiras.

O carnaval infantil se encerra no domingo. Ao longo do dia, no Parque da Água Branca, estão previstas várias atividades culturais relacionadas ao ziriguidum. A partir das 15 horas, apresenta-se ali a banda Chiquita Margarida, com o tradicional baile das marchinhas.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, um bailinho de carnaval vai tomar conta do Parque Mario Covas, na Avenida Paulista, a partir das 10 horas - como todos os domingos, a avenida estará aberta aos pedestres. Além de oficinas de máscara e fantasia e uma ‘ciclofaixinha’ para os pequenos , destacam-se na programação os shows musicais com pegada carnavalesca. Às 10 horas, tem Bloquinho Musicriando. Em seguida, a Banda Paralela. Às 14h30, é a vez da Trupe Pé de Histórias. A programação oficial se encerra com show do Grupo Triii, a partir das 16 horas.

SÁBADO

Bloco Primavera, Te Amo

Rua Padre Carvalho com Avenida Brigadeiro Faria Lima, Pinheiros

Horário: 12h

Grátis

Informações: bit.ly/prmvt

Cordão do Jamelão

Rua Rui Barbosa com Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista

Horário: 14h

Informações: bit.ly/jmlonn

Banda do Bloquinho

Praça Rosa Alves da Silva, s/nº, Aclimação

Horário: 9h/13h

Grátis

Informações: www.fb.com/bloquinhodaalegria

Bloquinho da Cidade

Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3492-2530.

Horário: 15h/20h

Adulto: R$ 25. Criança: R$ 50 (até 2 anos, grátis)

DOMINGO

Bloco do Síndico

Pça. Edgard Hermelindo Leite, Vila Olímpia

Horário: 15h

Informações: bit.ly/sindtim

Bloco Se Joga!

Rua Simão Alvares, altura do nº 780, Vila Madalena

Horário: 12h

Grátis

Informações: bit.ly/blocsjoga

Bloco Vou de Táxi

Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do nº 64, Pinheiros

Horário: 10h

Grátis

Informações: bit.ly/carntaxi

Bailinho de Carnaval Parque Mário Covas.

Avenida Paulista, 1.853, Metrô Consolação, 3289-2160

Horário: 10h/17h

Grátis

Espaço de Leitura

Parque da Água Branca. Rua Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918.

Horário: 9h/18h

Grátis