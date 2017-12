SP tem madrugada mais fria; temperaturas continuam baixas

A madrugada desta terça-feira, 2, foi a mais fria do ano na cidade de São Paulo, com temperatura mínima de 4ºC em Parelheiros, extremo sul da capital. Os termômetros na região da Avenida Paulista marcaram 7ºC durante a noite.

A cidade amanheceu gelada, com variação de nuvens e temperaturas em torno dos 8ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o sol volta a predominar no decorrer do dia, mas as temperaturas não sobem muito e a máxima não deve passar dos 18ºC. As temperaturas caem novamente no início da noite e a próxima madrugada deve ter mínima de 6ºC.

O tempo deve continuar seco e estável nos próximos dias, com temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. Mesmo com o predomínio de sol, a máxima oscila em torno dos 20ºC ao longo da semana.