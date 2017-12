Cidade de São Paulo tem a madrugada mais fria em 22 anos

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura dos últimos 22 anos. Na manhã desta segunda-feira, 13, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte, os termômetros marcaram, em média, 3,5ºC. A menor mínima deste ano, anterior à desta segunda, havia sido no último dia 10 com 5,5°C.

A temperatura deste início de semana foi a menor desde 10 de julho de 1994, quando a mínima ficou em 0,8ºC. O recorde absoluto de temperatura mínima (de toda a série, iniciada em 1943), de acordo com o Inmet, para a capital é de -2,1°C em 2 de agosto 1955.

A máxima prevista para esta segunda-feira não deve ultrapassar os 20°C, de acordo com a Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não há expectativa de chuva.

Ainda de acordo com o CGE, a massa de ar frio de origem polar vai manter o tempo seco e ensolarado nos próximos dias, com noites e madrugadas de céu claro e acentuada queda das temperaturas. A umidade relativa do ar deve entrar em declínio e atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes. Na terça-feira, 14, o dia segue seco e ensolarado, com temperatura entre 6ºC e 21ºC.