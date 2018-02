SP tem junho mais chuvoso da história

Não choveu todos os dias, mas as frentes frias que passaram pela cidade até agora foram lentas e provocaram muita chuva. Segundo o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro, o excesso de chuva atingiu os Estados de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

"Foi benéfico para as companhias de abastecimento que, nesta época, costumam ficar com os reservatórios vazios. Por outro lado, esse clima não é bom para os agricultores, que contam com esse período seco para trabalhar", diz Pinheiro.

Nessa época, é comum a ocorrência de umidade relativa do ar abaixo dos 30% - prejudicial para quem tem problemas respiratórios. Neste mês, o menor índice registrado foi de 49%.