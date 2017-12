SP tem janeiro mais quente desde 1961 O temporal que atingiu ontem as zonas leste e norte da capital paulista, no fim da tarde, só levou ao registro de dois pontos de alagamento. A chuva reduziu um pouco a temperatura, que chegou aos 32°C. Essa também foi a média de temperatura na primeira quinzena de janeiro, de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dessa forma, São Paulo teve a primeira quinzena mais quente desde 1961. Segundo a empresa Climatempo, não há expectativa de queda da temperatura relevante em São Paulo até o fim deste mês.