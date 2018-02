SP tem dia mais quente desde 12 de fevereiro A cidade de São Paulo teve ontem a temperatura mais alta desde 12 de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou no Mirante de Santana, zona norte, 32,1°C, às 15h. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura foi de 32,9°C. A umidade do ar permanecia baixa no meio da tarde, em torno de 26%. A partir de amanhã esfria e chove. No Rio Grande do Sul, 30 cidades tiveram prejuízos por causa da queda de granizo, ontem. Outros municípios sofreram alagamentos por causa de tempestades.