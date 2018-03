SP tem circuito de artes plásticas no 7 de Setembro

Quem ficar na capital paulista no feriado e gostar de artes plásticas vai ter bastante opção de lazer. Além de ser o primeiro fim de semana da 30.ª Bienal Internacional de Arte, a sexta e o sábado terão a Virada Impressionista e um espaço de exposição será inaugurado no centro da cidade.

Com mais de 3 mil obras de 111 artistas brasileiros e internacionais, a Bienal não ficará restrita apenas ao Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque do Ibirapuera. Algumas exposições poderão ser vistas também na Casa Modernista, na Casa do Bandeirante, na Capela do Morumbi, no Masp, no Museu de Arte Brasileira e no Instituto Tomie Ohtake. Também haverá intervenções na Avenida Paulista e na Estação da Luz.

Paralelamente, será inaugurado o Pivô, espaço cultural na sobreloja do Edifício Copan. O local, de 3,5 mil m² divididos pelos três primeiros andares do prédio, estava desativado há 20 anos e ficará aberto ao público a partir de sábado, entre 12h e 20h.

Na programação, a exposição Da próxima vez eu fazia tudo diferente traz trabalhos de 14 artistas brasileiros. O espaço tem também a instalação Dimensão Encerrada, de Lucas Simões e a série Quase Sombra, de Alexandre Brandão.

Já a segunda edição da Virada Impressionista terá 36 horas, das 8h de amanhã às 23h do sábado, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Na primeira edição, no início de agosto, 16 mil pessoas compareceram para conferir 85 obras da coleção do Museu D'Orsay, de Paris.

Roteiros. A SPTuris criou, especialmente para amanhã, um roteiro sobre a Independência que usa o metrô como transporte. No passeio estão visitas a locais no centro e ao Parque da Independência. O ponto de encontro é na Estação da Sé, às 9h e 14h.