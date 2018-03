SP tem chuva fraca e Brasília, umidade de 5%

Após dias em estado de atenção, com umidade do ar abaixo dos 30%, uma frente fria trouxe ontem chuva fraca à capital paulista e umidade acima dos 30% durante todo o dia. Mas a previsão é de temperatura em elevação hoje. Enquanto houve aumento de nebulosidade na Região Sudeste, em Brasília a umidade do ar chegou a 5% na região do Lago Sul. Os meteorologistas consideram que a secura na região deve continuar, pelo menos até o início de outubro.