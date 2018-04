SP tem céu nublado e chuva em algumas áreas da capital

SÃO PAULO - A tarde desta segunda-feira, 16, segue com céu nublado e chuva em algumas áreas da capital e na Grande São Paulo. Neste momento, chove de forma fraca na zona leste da cidade.

Houve registro de chuva de intensidade moderada nos bairros de Pedreira, Cidade Ademar, Santo Amaro e Capela do Socorro, na zona sul, e precipitação em Diadema e São Bernardo do Campo, na região do ABC.

Nas próximas horas, novas áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido se deslocam do interior do Estado, e provocam chuva moderada, por vezes forte. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há potencial para a formação de alagamentos e deslizamentos de terra.

Na terça-feira, 17, o tempo não muda muito. Como o solo encontra-se encharcado, o potencial para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos segue elevado. Os termômetros oscilam entre 18ºC e 24ºC. Na quarta-feira, 18, o céu ficará nublado e existe a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.