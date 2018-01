SP tem blocos e bailinhos especiais para a criançada

SÃO PAULO - Com a temporada da folia aberta, é hora de programar o carnaval dos (e com) os pequenos. Blocos matutinos focados na criançada, shows musicais e oficinas de máscaras estão na programação: não faltam opções para entreter e divertir os minicarnavalescos.

A partir das 17 horas deste sábado, 6, tem o bloco Mamãe Eu Quero, no Largo da Batata, em Pinheiros. Eles prometem repetir o sucesso do sábado passado, quando se apresentaram na Praça Irmãos Karmann, próxima à Avenida Sumaré, na zona oeste. No Tom Brasil, a partir das 15 horas, é dia do já tradicional bailinho de carnaval do grupo Palavra Cantada. “O show tem as nossas músicas queridas em ritmo de carnaval. E também as de nosso repertório carnavalesco”, diz Sandra Peres.

O carnaval chega também ao Espaço de Leitura do Parque da Água Branca (Rua Ministro Godói, 180, em Perdizes, na zona oeste), com oficinas e brincadeiras a partir das 11 horas tanto neste sábado quanto no domingo. A POIN - Pequena Orquestra Interativa - faz show, grátis, domingo, a partir das 15 horas. No Mamusca, serão três dias de folia para a criançada: a Trupe, de Naya Sá e Tucci Fattore, no dia 7; a Banda Paralela, no dia 8; o Grupo Triii, no dia 9. Sempre das 10 horas às 12 horas, por R$ 70.

Criado há três anos pela bailarina Tatiana Tardioli, o Bloco Bebê tem agenda nas unidades do Sesc neste ano - neste sábado em Sorocaba; dias 7 e 9 em Osasco, dia 8 em São Carlos. “É carnaval, mas é também um trabalho cênico”, explica Tatiana. “Para todas as famílias que têm crianças pequenininhas.”

Próximo fim de semana. O carnaval da Banda do Bloquinho está marcado para o dia 13, a partir das 9 horas, na Praça Horacio Sabino, na Vila Madalena, na zona oeste. Além da folia, haverá espaço para escambo de brinquedos usados. “Brincar e brincar! É o que mais queremos. Sempre!”, convocam os organizadores. “E neste ano, além de brincar o carnaval com a gente, queremos convidá-los para participar da Feira de Troca de Brinquedos que vai acontecer lá na praça, no dia da nossa folia!”

E a programação infantil de carnaval deve se encerrar no dia 14, com bailinho grátis do Grupo Triii, a partir das 16 horas, na Avenida Paulista - na altura da esquina com Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Sábado

Show Palavra Cantada

Às 15h, no Tom Brasil, Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, R$ 100/R$ 160.

Bloco Mamãe Eu Quero

Às 17h, Largo da Batata, grátis

Domingo

Trupe

Às 10h, Rua Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, R$ 70.

Pequena Orquestra Interativa Às 15h, Parque da Água Branca, na Rua Ministro Godói, 180.